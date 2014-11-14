欧元债市：德债期货上涨，此前德国公布第三季GDP符合预估

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透伦敦11月14日 - 德国公债期货周五小涨，此前数据显示德国经济第三季勉强躲过衰退，但复苏力度并不足以令欧洲央行(ECB)进一步宽松的预期降温。
德国联邦统计局周五公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。 法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。
德债期货 涨11个跳动点至151.73，法债期货 涨12个跳动点至145.29点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。