欧元债市：德债期货上涨，此前德国公布第三季GDP符合预估

路透伦敦11月14日 - 德国公债期货周五小涨，此前数据显示德国经济第三季勉强躲过衰退，但复苏力度并不足以令欧洲央行(ECB)进一步宽松的预期降温。

德国联邦统计局周五公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。 法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。

德债期货 涨11个跳动点至151.73，法债期货 涨12个跳动点至145.29点。(完)

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