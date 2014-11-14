表格：外资在韩国股市卖超2,393亿韩元

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透首尔11月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0800GMT，外资当日在韩国股市卖超2,393亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月14日 -239.3 383.7 -182.8
11月13日 111.8 -203.8 54.9
11月12日 -17.2 -30.5 -32.4
11月11日 111.3 -48.1 -127.4
11月10日 41.0 -4.8 -79.6
11月7日 -97.5 76.8 -4.8
11月6日 -68.1 161.0 -135.1
11月5日 -136.5 188.1 -86.9
11月4日 -25.8 -48.7 35.1
11月3日 -4.4 -103.4 61.6
10月31日 279.5 -292.3 -42.4
10月30日 -22.7 -137.6 147.4
10月29日 123.4 276.2 -407.0
10月28日 -147.8 43.8 109.2
10月27日 -9.7 98.5 -95.4
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本月以来 -324.8 370.3 -497.4
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今年以来 5,274.7 -3,138.6 -442.1
---------------------------------------------- (完)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太