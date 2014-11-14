版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,393亿韩元

路透首尔11月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0800GMT，外资当日在韩国股市卖超2,393亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

11月14日 -239.3 383.7 -182.8

11月13日 111.8 -203.8 54.9

11月12日 -17.2 -30.5 -32.4

11月11日 111.3 -48.1 -127.4

11月10日 41.0 -4.8 -79.6

11月7日 -97.5 76.8 -4.8

11月6日 -68.1 161.0 -135.1

11月5日 -136.5 188.1 -86.9

11月4日 -25.8 -48.7 35.1

11月3日 -4.4 -103.4 61.6

10月31日 279.5 -292.3 -42.4

10月30日 -22.7 -137.6 147.4

10月29日 123.4 276.2 -407.0

10月28日 -147.8 43.8 109.2

10月27日 -9.7 98.5 -95.4

----------------------------------------------

本月以来 -324.8 370.3 -497.4

----------------------------------------------

今年以来 5,274.7 -3,138.6 -442.1

---------------------------------------------- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐