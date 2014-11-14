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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:41 BJT

更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率收低至近一个月低位，下周有机会偏多测试

* 交易商追捧五年债，气氛略转偏多
    * 10年现券及R券交投冷清待标售
    * 下周五年券估在1.13-1.18%

 (新增文末下周全球重要事件)
    路透台北11月14日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五收低至近一个
月低位，突破本周以来平盘附近交投的僵局。交易商在放空不易的气氛下，反向追捧五年券
，试图拉出一波行情，但今日交投量不大，下周先行偏多看待，但力道料看美债脸色。
       
    交易商指出，虽然时序进入年底，外银及银行的进场交投意愿不大，但几个大型交易商
因负有债券报价义务，亦不乐见市场过早进入急冻期，今日在隔夜美债殖利率略向下表态，
且银行端进场短债冷券之际，顺势将交投量较大的五年公债103/15向下测试，并突破短线1.
16%阻力。
    
    〞五年券突破1.16%的短线阻力后，技术面已经略略偏多。〞一证券商交易员说。
    
    该券殖利率盘中低位一度逼近1.15%，收盘位则创下近一个月低位，前低在10月17日收
报1.13%。五年债103/15周线则收低2.97基点。
    
    在五年债殖利率向下波动后，也带动10年现券103/13 及R券103/13RA0311
3R=TWO殖利率向下试探。不过整体市场交投量仍显冷清，五年债交易量不到百亿台币，其
他券种只有零星成交，也成为下周追价力道的严峻考验。
    
    
    **10年券交投冷清等待标债**
    
    交易员指出，尽管盘面气氛有机会转多，但短线年线位置1.13%料将遭遇首个阻力区。
这部分料仍仰赖美债走势及台股表现提供利多加持。
    
    一民营银行交易员指出，当前国际市场重新重视各国宽松因素，也淡化美国升息议题，
大环境仍有利债券的避险胃纳。不过美债10年券 殖利率下周如果仍在2.3-2.4%
的大区间内摆荡，对台债的影响将较为中性；然而如果美10年债殖利率能向下跌破2.3%，将
有利台湾五年公债殖利率进一步往1.13%的年线下方测试。
    
    〞10年R券上场后没有出现明显卖压，让多头有一些优势出来。〞上述交易员说。
    
    此外，他们也认为，若下周台股 表现不佳，股债的翘翘板效应亦有助台债的追
价意愿。
    
    相对五年债气氛有机会偏多，交易商对10年券103/13及R券103/13R则敬而远之，让两券
交易量急冻。交易员认为大型银行在10年券逢高吸纳却不追价的操作，让该券波动度难以扩
大，且流动性不足，或只能静待12月1日标售后才有机会走出另波行情。
    
    他们预估，五年债103/15料下周在1.13-1.18%间波动，10年债103/13R估在1.62-1.65%
间。
       
    103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币。
    
    美国公债价格周四小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五
美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。指标10年期公债 价格尾
盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。
                
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -1.43     1.1536    1.1510-1.1630      67.0
   10    103/13                   -1.21     1.6231    1.6215-1.6255       7.0
   10   103/13R                   -1.45     1.6305    1.6250-1.6305       2.0
        
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、
美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话。
    
    下周全球重要经济事件与数据包括：
    11/17(一)：台湾央行公布10月底人民币业务数据、欧元区9月贸易收支、美国11月纽约
联储制造业指数、美国10月工业生産和制造业産出、ECB总裁德拉吉参与欧洲议会经济暨货
币事务委员会季度听证会、ECB执委莫尔许在一会议上致辞；
    11/18(二)：中国10月70个大中城市房价月报、德国11月ZEW经济景气判断指数、美国10
月PPI、全美11月住宅建筑商协会房屋市场指数、美国9月整体资本流动、韩国10月PPI、日
本央行货币政策会议(至19日)；
    11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、日本10月进出口和贸易收支、美联邦
公开市场委员会公布10月会议记录、ECB管委会和全行委员会议，无利率决定；
    11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单
、台湾央行公布第三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造
、服务业和综合PMI初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销
售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执
委莫尔许参加一场大学讨论会；
    11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会：欧洲央行总裁
德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10     103/13R                       1.6305
          5      103/15                       1.1536
          2       103/1                     没有成交
 (完)          

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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