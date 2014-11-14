基金产业：随着信心回升，全球主权财富基金的资产购买速度高涨

路透伦敦11月14日 - 汤森路透数据显示，主权财富基金今年的资产购买速度为金融危机以来最快；这些国有财富基金之前投资西方银行业的大举押注录得巨亏而受创，但目前再度重拾信心。

汤森路透数据显示，2014年前九个月主权财富基金涉及价值400亿美元的交易，为2007年以来最高。

这些资金投向79项交易，交易件数为2008年以来最高，地产和基建业为主要投资领域。

一些国有财富基金因之前对西方银行业的投资，而在金融危机最严重时期损失约800亿美元，因此在国内遭受巨大压力。

今年令人瞩目的交易包括：阿布扎比投资局参与一财团，买入昆士兰高速公路，以及卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)参与收购伦敦金丝雀码头价值14亿美元的摩天大厦。

“有一些因素正在发挥作用，比如信心恢复，因为2007年的多数投资是针对金融服务业，而许多并没有产生效益，所以主权财富基金的扩大投资受到限制，”施罗德投资的官方机构主管Gavin Ralston称。

Ralston还称，投资活动增加也是因为主权财富基金提高了自身的专业度，聘用分析师和金融家来寻求更多交易。

对地产和基建的投资，可以帮助抵消债券等较传统资产的低回报。

“这些主权财富基金通常对地产这个资产类别较有兴趣。在长期低利率环境下，地产具有吸引力，”道富银行官方机构业务的资深高管Rodney Ringrow称。

挪威主权财富基金规模达8,600亿美元，为全球最大，今年该基金参与多项大型地产投资交易，目前该基金有约1.3%的资产投资于地产，但获准将地产配比最多提高至5%。(完)