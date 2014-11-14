基金产业：随着信心回升，全球主权财富基金的资产购买速度高涨

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透伦敦11月14日 - 汤森路透数据显示，主权财富基金今年的资产购买速度为金融危机以来最快；这些国有财富基金之前投资西方银行业的大举押注录得巨亏而受创，但目前再度重拾信心。
汤森路透数据显示，2014年前九个月主权财富基金涉及价值400亿美元的交易，为2007年以来最高。
这些资金投向79项交易，交易件数为2008年以来最高，地产和基建业为主要投资领域。
一些国有财富基金因之前对西方银行业的投资，而在金融危机最严重时期损失约800亿美元，因此在国内遭受巨大压力。
今年令人瞩目的交易包括：阿布扎比投资局参与一财团，买入昆士兰高速公路，以及卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)参与收购伦敦金丝雀码头价值14亿美元的摩天大厦。
“有一些因素正在发挥作用，比如信心恢复，因为2007年的多数投资是针对金融服务业，而许多并没有产生效益，所以主权财富基金的扩大投资受到限制，”施罗德投资的官方机构主管Gavin Ralston称。
Ralston还称，投资活动增加也是因为主权财富基金提高了自身的专业度，聘用分析师和金融家来寻求更多交易。
对地产和基建的投资，可以帮助抵消债券等较传统资产的低回报。
“这些主权财富基金通常对地产这个资产类别较有兴趣。在长期低利率环境下，地产具有吸引力，”道富银行官方机构业务的资深高管Rodney Ringrow称。
挪威主权财富基金规模达8,600亿美元，为全球最大，今年该基金参与多项大型地产投资交易，目前该基金有约1.3%的资产投资于地产，但获准将地产配比最多提高至5%。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。