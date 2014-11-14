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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:53 BJT

金属期市：LME期铜或录得9月以来最大单周跌幅，受经济成长风险拖累

“我们预期，在所有人都努力在年底投资铜之时，电网公司应会加快采购，因为他们还没有完成支出计划。因此，铜的年底行情看来稍微好过其他金属，”AME Group分析师Matthew Fusarelli称。

0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨6,632.75美元，周线恐下滑1.2%，前日小跌。

上海期交所主力1月期铜 下滑0.5%至每吨47,160元人民币(7,696美元)。上海期锌 走低1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/蔡美珍)
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