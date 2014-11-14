新闻稿：德银位居今年汤森路透StarMine全球分析师评选最佳券商榜首

路透北京11月14日 - 汤森路透2014年StarMine全球分析师评选结果周五揭晓，德银证券位列“最佳券商”榜首，申银万国为上榜唯一中资机构。

汤森路透StarMine全球分析师评选，是对全球股票分析师进行客观分析及评级的专业评选活动，历年的汤森路透StarMine评选已成为国际主流卖方分析师们比拼实力的竞技场，同时也是各大卖方研究机构衡量成绩表现的权威标杆之一。

全球领先的专业信息服务提供商--汤森路透旗下StarMine全球分析师评选“中国大陆及香港地区”奖项结果在周五揭晓，奖项评选出“最佳券商”、“综合选股能力前十名”、“行业选股能力前三名”、“综合盈利预测前十名”以及“行业盈利预测前三名”五大奖项。

在排名前五的“最佳券商”榜单中，德银证券有九名获奖分析师，位列榜首。而在中资机构中，申银万国证券有六位分析师上榜StarMine，也是唯一一家获选“最佳券商”的大陆机构。

明星分析师个人奖项的角逐中，原中金公司的张翰宇位列“综合选股能力前十名”首位，巴克莱的Alvin Wong和瑞银证券的Stephen Andrews分列榜单二、三名；获得“综合盈利预测前十名”奖项的前三位明星分析师分别是花旗投资的Pierre Lau，德银证券的Esther Chwei以及Vincent Ha。

今年汤森路透StarMine“中国大陆及香港地区”全球分析师评选共有来自73家机构的超过2,100位署名分析师参与，涵盖了中国大陆及香港地区主流券商研究机构。此次获奖的机构共有37家，其中中资机构为14家，相比2013年度的16家减少两家。获奖分析师中34人次来自中资机构，占全部获奖分析师人次的31%。

StarMine全球券商及分析师评选始于1998年，2005年开始设立亚洲奖项，在国际投资界享有极高的知名度和美誉度。70%国际性卖方机构运用StarMine各项量化指标，作为衡量分析师绩效的定量考核因素之一。

与国内常见的“买方机构基金经理和分析师主观打分”的评选方法不同，StarMine评选标准拥有一套科学严谨的评价体系。StarMine基于汤森路透 I/B/E/S数据，跟踪分析师上一年度推荐买入或卖出股票的回报率及其盈利预测的准确度，对参选分析师进行客观的评估和排名。

除此之外，StarMine对候选分析师也有着严格的筛选条件，在样本跟踪期内分析师须至少研究五只该行业的股票，如果某行业少于15只股票，分析师则须至少看三只或该行业所有的股票的1/3。同时，评选还要求分析师的行业超额回报必须为正，分析师的CRR评级必须为三星级以上，以高者为准。（完） (整理 沈燕; 审校 张喜良)