《路透晚报》--11月14日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季经济侥幸躲过衰退，法国增长稍好于预期

德国周五公布第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，符合市场预估，第二季修正为下滑0.1%，惊险躲过经济衰退，主要拜消费者支出及外贸推动之赐。法国经济第三季较前季增长0.3%，高于市场预估的增长0.2%，为逾一年来最大增幅。但第二季下修为下滑0.1%。

--日本经济大臣称不可能无限期推迟上调消费税，IMF首次表态敦促按计划上调

日本经济财政大臣甘利明表示，首相安倍晋三不可能无限期推迟上调消费税，暗示日本将不会放松其削减公共债务及平衡预算收支的承诺。甘利明在对记者讲话时说，如果推迟上调消费税，日本政府将尽其所能实现降低基本预算赤字的目标，维持日本政府债务的信誉。

另一方面，IMF亚太区办公室主管Odd Per Brekk表示，考虑到日本负债/GDP比率很高，明年应当按计划上调消费税，以持续稳定地降低财政赤字。这是自外界臆测安倍将推迟增税以来，IMF官员首次直接涉入日本上调消费税的讨论。

--OECD认为G20促增长计划将使全球经济增长超越2%目标

经济合作暨发展组织(OECD)表示，20国集团(G20)国家实施提振全球经济的计划，应会超过到2018年使全球经济成长再提高2个百分点的目标，不过乌克兰及埃博拉等风险持续升高。经济合作暨发展组织秘书长葛利亚表示，自2月以来已提出超过1,000项举措，若能落实这些举措，将在未来五年内使全球产出超越上述目标。

--乌克兰危机可能力压经济议题，成为G20会议关注焦点

在最新报导称俄罗斯军队大举进入乌克兰东部后，西方国家领导人与俄总统普京料将在定于周六开始的20国集团(G20)领导人峰会上摊牌。G20领导人会议将聚焦促进全球经济增长、巩固全球银行体系以及弥补大型跨国企业税收漏洞。

--空中客车九个月营业利润增加12%，并重申全年获利预估

欧洲最大航太集团空中客车(Airbus,空中巴士)公布九个月基本营业利润成长12%，由飞机制造及直升机部门领头带动。该公司并重申全年获利预估。空客表示，未计入一次性项目的营业利润增加至26亿欧元(32.3亿美元，营收则是成长4%。第三季营业利润增加14%至7.44亿欧元，营收持平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在七年高位附近，连续第四天上涨

日本股市周五上涨，收盘接近七年日高，在下周一的日本第三季国内生产总值(GDP)数据公布前，市场交投震荡。日经指数升0.6%至17,490.83点，连续第四天上涨。该股指本周累计上扬3.6%，自日本央行10月31日意外放松政策以来累计大涨11.7%。东证股价指数升0.8%至1,400.41点。

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，权重股回调致大盘持续调整

中国股市沪综指连续第二日收跌，权重股普遍回调致大盘持续调整。分析师指出，尽管新一批IPO启动但数量低于预期，对市场影响不大，但短期大盘在反复冲关后有技术调整需要，且沪港通下周一正式开闸，市场现观望气氛，后市料继续震荡。沪综指收报2,478.82点，跌6.79点或0.27%，该指数全周累计上涨2.51%。

--香港股市：小幅收高，受“沪港通”开通期望提振

香港股市收高，盘中在平盘上下震荡，对于下周一“沪港通”开通的期望，盖过了美国原油价格下跌引发石油类股下挫的影响。恒生指数初步收高0.3%至24,087.38点，恒生国企指数跌0.4%至10,761.51点。

--汇市：美元兑日圆刷新七年高点，日本政局形势成市场焦点

美元在亚洲盘全线上涨，兑日圆刷新七年高位，投资者益发预期日本首相将提前改选国会并推迟消费税上调。0838GMT，美元指数上涨0.21%，报87.856。美元兑日圆上涨0.47%，报116.26；欧元兑美元下跌0.07%，报1.2465美元。

--金属期市：LME期铜或录得9月以来最大单周跌幅，受经济成长风险拖累

伦敦期铜下滑，本周或创下9月以来最高单周跌幅，因交易商在一系列欧洲经济成长数据发布前选择避险。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.45%，报6,627.25美元。上海期交所主力1月期铜合约下滑0.5%至每吨47,160元人民币。

--国际油市：布兰特原油持于78美元下方的四年低点附近，因担忧供应过剩

布兰特原油期货持于每桶78美元下方，接近四年低位，因担忧供应过剩，以及石油输出国组织(OPEC)是否减产存在不确定性。0841GMT时，12月布兰特原油期货下跌0.12%，报77.40美元。美国原油期货跌0.94%，报73.51美元。

--全球金市：强势美元打压现货金下跌，周线料一个月来第三次收低

黄金下跌1%，并且可能周线收低，这将为四周里的第三次，因美元的坚挺和美国经济数据的强劲都削弱了黄金的避险魅力。0842GMT，现货金跌至1,153.15美元。美国黄金期货下跌0.77%，报1152.5美元。