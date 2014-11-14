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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 16:25 BJT

《汇市简讯》英镑/美元遭逢高抛售，可能跌向1.50

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* 英镑继续因温和的英国央行通胀报告承压

* 英国政治不确定性是另一个英镑利空因素

* 英镑兑美元 卖单挂在1.57(前期权障碍水平)。1.5694是周四低点

* 始于1.5694的反弹走势在1.5722见顶(前费波纳奇支撑位)

* IMM英镑空头部位较低。1.55和1.50在空头目标之列。(完)

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