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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 17:28 BJT

全球金融：10大投行第三季营收上升，年度营收料变化不大--调查

Coalition表示，廉价资金的供应使企业获得了展开交易的信心，投资者信心良好，也给上市交易带来支撑。

投行业务是唯一一个料将实现年度成长的领域。Coalition预计，该业务全年营收将增长11%，FICC和股票业务料将分别下降4%和5%。

年度交易营收总额将与上年基本持平，为1,527亿美元。

数据显示，银行业重组持续至第三季度，雇员数量较上年同期下降4%。Coalition称，所有业务领域均有裁员。

Coalition跟踪美银美林 、巴克莱 、法国巴黎银行 、花旗集团 、瑞士信贷 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 和瑞银 的表现。(完) (编译 洪曦/张明钧/王颖；审校 张涛/李春喜)
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