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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 16:33 BJT

日股业绩：三菱UFJ金融集团上半财年净利增长9%，远高于年初预估

路透东京11月14日 - 日本资产规模第一大银行--三菱UFJ金融集团 周五公布，上半财年获利增长9%，随着其海外扩张计划结出硕果，今年有望再次取得创纪录获利。

该行称4-9月净利为5,787.2亿日圆(49.8亿美元)，远高于年初预估的4,500亿日圆。

受益于巨额股票相关收益，日本三大银行去年都获得创纪录的获利。“安倍经济学”提振了日本股市。

今年初它们预计获利将会下滑，但实际情况并没有预期那样悲观。三菱UFJ获利还受助于其美国分支Union Bank以及去年收购的泰国Bank of Ayudhya<PCL BAY.BK>。

该行仍维持本财年净利预估在9,500亿日圆，较上年下降3.5%。汤森路透调查的19位分析师平均预估值为9,899亿日圆，有望再创新高。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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