日股业绩：三菱UFJ金融集团上半财年净利增长9%，远高于年初预估

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透东京11月14日 - 日本资产规模第一大银行--三菱UFJ金融集团 周五公布，上半财年获利增长9%，随着其海外扩张计划结出硕果，今年有望再次取得创纪录获利。
该行称4-9月净利为5,787.2亿日圆(49.8亿美元)，远高于年初预估的4,500亿日圆。
受益于巨额股票相关收益，日本三大银行去年都获得创纪录的获利。“安倍经济学”提振了日本股市。
今年初它们预计获利将会下滑，但实际情况并没有预期那样悲观。三菱UFJ获利还受助于其美国分支Union Bank以及去年收购的泰国Bank of Ayudhya<PCL BAY.BK>。
该行仍维持本财年净利预估在9,500亿日圆，较上年下降3.5%。汤森路透调查的19位分析师平均预估值为9,899亿日圆，有望再创新高。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。