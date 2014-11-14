更新版 1-中国数据：10月末M2增速创七个月新低，供给及需求端均欠活力

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 10月新增贷款低于预期，M2增速创七个月低点
* 银行惜贷，整体融资需求亦不旺
* 定向宽松效果似有限，经济再走弱恐需全面宽松 (新增市场评论和更多细节)
路透上海11月14日 - 中国10月金融数据全面低于预期，其中广义货币供应量(M2)增速更创七个月新低。在央行祭出一系列定向宽松政策后，金融数据仍疲弱，显示在经济不振的大环境下，银行惜贷，整体融资需求亦不旺。
分析人士指出，央行仍致力于降低实体经济融资成本，但在现有定向宽松政策框架内，政策效果似相对有限，未来若经济面临进一步下行风险，降准降息等全面宽松恐不得不出山。
“比预期的更差一些，现在的问题是供需两方面都有，要钱的人（银行）不给，...银行不愿意放钱，这可能是个更大的问题，不是说想放松就能降低融资成本的，”澳新银行中国经济师周浩称。
南京银行金融市场部研究主管黄艳红谈到，之前政策尚未看见明显效果，房贷政策放松以后，个人中长期贷款并未见明显增长，居民短期贷款增长不多，显示消费动力不强，M2增速较低，社融以贷款为主，信托贷款和承兑汇票均减少，非标途径仍被堵杀，社会融资成本的降低，通过企业债券融资较多或可见一斑。
央行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%。
央行并公布，10月社会融资规模为6,627亿元人民币，比上年同期减少2,018亿元；10月人民币贷款在社会融资规模中占比续升至82.7%，上月则为81.6%。
周浩认为，央行主要的工作还是要降低融资成本，通过结构性调整还是很难降下来，接下来总量需要再扩张，可能需要降准，先要有钱，融资成本才有降低的基础；而目前来看，还看不到降息的可能性。
中信建投证券宏观分析师王洋指出，其中M2增速明显降低，说明货币供应不足，存在通缩风险；结合之前的经济数据，觉得整体货币政策需要一个实质放松，比如说降息和降准。
他表示，因为坏账率的提高，令银行惜贷情绪比较严重，如果不给出一个稳定经济增长的明确信号，实体经济很难尽快受益，不过就时间点来看，今年年内可能性仍不大。
中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
欲浏览中国9月金融数据图表，请点击：link.reuters.com/ket43w
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。