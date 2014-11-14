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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 16:49 BJT

新兴汇市：亚洲货币普遍走贬，韩元周线连三跌

据汤森路透数据，韩元兑美元周线跌0.7%，表现逊于其他新兴亚币。

坡元 本周迄今下跌0.5%，因市场预期新加坡10月出口可能下滑。印尼卢比 已走低0.4%。

台币 周线收低0.2%。泰铢 和人民币 分别下滑0.1%。

马币(林吉特)削减周线涨幅，因周五稍早数据显示，马来西亚第三季经济增速为今年最慢，出口也因全球经济疲软而走势低迷。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 116.24 115.77 -0.40 -9.43 105.28

坡元 1.2969 1.2915 -0.42 -2.60 1.2632

台币 30.766 30.752 -0.05 -2.65 29.950

韩元 1098.69 1096.60 -0.19 -3.94 1055.40

泰铢 32.85 32.80 -0.15 +0.03 32.86

菲律宾披索 44.93 44.87 -0.12 -1.17 44.40

印尼卢比 12211.00 12200.00 -0.09 -0.42 12160.00

印度卢比 61.65 61.55 -0.16 +0.24 61.80

马币 3.3460 3.3390 -0.21 -2.11 3.2755

人民币 6.1290 6.1248 -0.07 -1.23 6.0539

(完)

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