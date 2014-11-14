新兴汇市：亚洲货币普遍走贬，韩元周线连三跌

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
据汤森路透数据，韩元兑美元周线跌0.7%，表现逊于其他新兴亚币。
坡元 本周迄今下跌0.5%，因市场预期新加坡10月出口可能下滑。印尼卢比 已走低0.4%。
台币 周线收低0.2%。泰铢 和人民币 分别下滑0.1%。
马币(林吉特)削减周线涨幅，因周五稍早数据显示，马来西亚第三季经济增速为今年最慢，出口也因全球经济疲软而走势低迷。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 116.24 115.77 -0.40 -9.43 105.28
坡元 1.2969 1.2915 -0.42 -2.60 1.2632
台币 30.766 30.752 -0.05 -2.65 29.950
韩元 1098.69 1096.60 -0.19 -3.94 1055.40
泰铢 32.85 32.80 -0.15 +0.03 32.86
菲律宾披索 44.93 44.87 -0.12 -1.17 44.40
印尼卢比 12211.00 12200.00 -0.09 -0.42 12160.00
印度卢比 61.65 61.55 -0.16 +0.24 61.80
马币 3.3460 3.3390 -0.21 -2.11 3.2755
人民币 6.1290 6.1248 -0.07 -1.23 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 于春红)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。