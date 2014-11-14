《中国大宗商品综述》贵金属出口异常火热引发虚假贸易担忧

作者 李文科

路透北京11月14日 - 中国近几月火热的贵金属出口，却引发市场对虚假贸易导致热钱流入的担忧，毕竟国外的首饰消费并没有明显升温，且相对于其他商品而言，贵金属以及首饰价值高体积小，不乏为上佳的贸易融资品。

不过，地方政府为保外贸增长而鼓励企业出口的政策亦有一定作用，但这一政策效力目前看起来应该是短期的。另据行业人士证实，中国监管机构已开始调查近期贵金属出口猛增的情况，预计11月贵金属和珠宝出口将出现下降。

“这几个月出口比较多的是黄金和珠宝首饰更多一些，...有一个原因是当地政府看着出口数据下降比较多，鼓励本区域的企业多做一些加工贸易以及出口业务。”一位资深的贵金属贸易商人士指出。

亦有其他行业人士提到，深圳是全国最大的珠宝集散地，但很多深圳的珠宝企业都是在深圳接外贸单子，然后在内地其他地区加工，其中的很多单子就直接在内地其他地区出口，而深圳政府在8月时曾鼓励部分上述企业在深圳直接加工出口，以支撑本地疲弱的外贸形势。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则指出，国内白银企业在出口退税政策鼓励下增加出口，亦是贵金属出口大增的一个原因。

他解释称，按照现行政策，制成工业品（如导线）的白银出口可以获得17%的出口退税，因此在国内白银产能大量增加后，白银企业开始大量出口以获得退税，这导致国内银价偏高，相较于伦敦银出现溢价，但只要溢价在合理范围内，并不妨碍国内白银企业继续出口白银以合法获得退税。

再加上9-10月也是珠宝业的消费旺季，出口向好一定程度上是正常现象。数据显示，中国10月贵金属或包贵金属的首饰出口同比增长187%至48.6亿美元，9月份则高达108亿美元，同比增幅为678%。

不过，考虑到9月中国官方公布的对港出口数据和香港方面公布的从大陆进口数据再度出现偏差，且此次这一缺口创下今年以来最大，又恰逢沪港通行将开启，虚假贸易引发的热钱流入恐亦不能忽视。

招商证券宏观分析师刘亚欣就认为，近期货运、贵金属出口、对港台出口数据较为异常，此外9、10月在岸人民币与离岸人民币兑美元出现了明显的汇差，使得内地美元资金可以通过到香港兑换人民币进行套利，且这与其监控的资本流动情况基本相符，因此出口数据中或存在虚假贸易成分。

**消费仍不乐观**

正在北京举行的2014年中国国际珠宝展看起来人气依旧旺盛，但来自深圳的贸易商感慨，人挺多，但交易几乎没有，今年的黄金珠宝销售明显下滑已成定势，且国外的消费也不容乐观。

“今年只剩下圣诞节和元旦，珠宝消费大抵这样，好不到哪里了，出口也要有市场，除了美国略有复苏，其他地方的消费都不好啊，...珠宝首饰出口增加那么多，我也想不通。”深圳一珠宝商称。

总体而言，今年整个中国珠宝黄金消费包括出口跟去年相比是萎缩的，行业消费形势并不支撑贵金属和珠宝出口大幅增长，因此从这个角度而言，热钱的忧虑并非空穴来风。

自去年开始，中国贸易数据就时常被笼罩在造假的阴影中。政府对数据造假、虚假贸易的严打，已经开始起到效果。今年上半年，中国贸易数据出现了很大波动，甚至有出口负增长的情况出现。

首创证券研究所副所长王剑辉亦强调，中国10月出口高速增长的一个重要原因就是，出口仍是热钱流入的重要渠道，还是有热钱通过贸易来流入国内，这跟国内股市上涨及人民币汇率从5月以来明显回升均有密切的关系。

在美国退出量化宽松及美元升值的基础上，今年5月以来人民币兑美元 仍升值2.2%，人民币兑欧元，澳元，日圆，英镑则普遍升值约7-8%。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家粮食信息中心周五报告称，中国10月以来新增采购乌克兰玉米达19条船，约114万吨，使今年迄今累计采购乌克兰玉米量达到约132万吨。

--中国棉花网周五公布的全国棉花产量调查报告称，中国2014年度棉花产量预计651万吨，较上年度减少7%，较8月份预测下降4.3个百分点。

--根据国有研究机构安泰科做出的预估，中国2015年的镍产量预计下滑10%，因红土镍矿的供应减少，同时消费增加，这将导致中国的镍供需缺口扩大。

--中国国家统计局周四公布，10月发电量4,446亿千瓦时，同比增长1.9%。