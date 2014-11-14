版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 16:53 BJT

《综述》德国第三季经济侥幸躲过衰退，法国增长稍好于预期

路透调查显示，平均预估欧元区第三季经济成长率为0.1%，持平于第二季平淡表现。欧元区GDP数据将于1000GMT公布。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)领导的社会党政府预期全年经济成长率仅0.4%，不到初步估计的一半，其并表示明年无法实现将公共赤字/GDP之比降至3%以下的承诺。

德国政府独立经济顾问小组周三调降2014年成长率预估至1.2%，先前的预估为1.9%，该小组预期明年不会加速成长，明年成长率预估为1.0%。

西班牙公布经济稳定成长0.5%，欧元区成员国中难有能相比拟者。

“经济活动略为升温，但是力道仍相当疲软，不足以创造国内所需的就业，”法国财长萨潘(Michel Sapin)在一份声明稿中表示，他并重申欧洲需要采取更多行动以提振经济成长及就业。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐