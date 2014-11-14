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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:17 BJT

全球贸易：WTO预期贸易便捷化协议有望在两周内实施

“我觉得很有希望，将在非常短的时间内做到，肯定可以在未来两周内。”阿泽维多在G20峰会召开前如此表示。

印度和美国周四就一项争议达成了解决方案，这项争议曾阻碍WTO谈判并可能破坏改革进程。相关贸易改革预料将为全球增加约1万亿美元的贸易量。（完）

(编译 张涛/高琦 审校 蔡美珍)
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