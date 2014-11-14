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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:03 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元升至26个月高点，瑞士央行设定的上限面临考验

路透伦敦11月14日 - 瑞郎兑欧元周五升至26个月高点。欧元区两大经济体公布的GDP数据，未能降低关于欧洲央行(ECB)进一步放松货币政策的预期。

德国第三季经济侥幸避免了衰退，法国经济则略微好于预期。这预示欧元区经济增长将为低迷，但料不会出现萎缩。德国统计局周五公布，第三季国内生产总值(GDP)较前季仅增长0.1%，第二季修正为下滑0.1%。

法国第三季GDP较前季增长0.3%，稍好于分析师预估的增长0.2%。这是一年多来法国经济的最快增速，不过第二季GDP下修为下滑0.1%。

欧元兑瑞郎 跌至1.20165瑞郎，为2012年9月以来最弱水准，逼近瑞士央行设定的1.20下限。(完)

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(编译 张涛; 审校 于春红)
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