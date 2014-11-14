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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 17:19 BJT

路透调查：日本10月出口料成长，但缺乏动能

日圆原本就因10月底日本央行出人意料的政策放松举措而走软，现在由于安倍晋三将宣布提前选举，并推迟第二轮增税计划的猜测升温，日圆兑美元已跌至七年低点。

安倍曾表示，他将在考察经济数据之后决定，是否继续推进明年10月上调消费税的计划。

根据另一项路透调查，定于周一公布的初步数据料将显示，日本第三季经济环比年率为增长2.1%，而第二季经济环比年率为萎缩7.1%，创2009年第一季来最大跌幅。

日本财务省将于11月20日上午8:50(11月19日2350GMT)公布贸易数据。(完) (编译 张明钧/于春红/王颖；审校 高琦/王洋)
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