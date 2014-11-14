更新版 1-香港经济：第三季GDP重拾增长动力，惟受占中影响全年预估仅2.2%

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
(新增记者会内容及其他细节)
路透香港11月14日 - 香港今年第三季本地生产总值（GDP）重拾增长动力，但因“占中”对经济活动造成干扰，良好势头难以延续至第四季，预料全年实质经济增长仅2.2%，属原来预测区间的下限。
政府周五公布，第三季GDP按年增长2.7%，高于第二季1.8%的增幅。经季节性调整后，第三季GDP按季增长1.7%，较上季-0.1%明显反弹。
政府经济顾问陈李蔼伦称，环球经济在第三季持续温和复苏，在这背景下，香港整体货物出口在第三季取得进一步增长。服务输出亦恢复增长，当中，旅游服务输出的跌幅明显收窄，而随着贸易往来及跨境金融活动好转，与贸易相关的服务及金融服务输出均见改善。
内部经济方面，私人消费开支经过先前两季低速运行后，在第三季有所转强。不过，受机器及设备购置剧减所拖累，投资开支仍然疲弱，尽管楼宇及建造活动续有轻微升幅。
不过，鉴于自九月底开始的“占领行动”对经济活动造成的干扰，第三季令人相当鼓舞的良好势头或难以延续至第四季。
陈李蔼伦说，“考虑到‵占中′对经济和消费市道带来影响，短期经济有下行风险，另一方面，也考虑到第四季出口前景不太乐观。”
她指出，由于缺乏10月份的实际数据，现阶段暂时未能对“占领行动”所带来的负面影响作出评估，但相信出现经济衰退的风险不大。
现时政府预测2014年全年GDP会有2.2%的实质增长，为8月时所做预估2-3%的下限。
今年初，政府预测全年GDP增长3-4%，惟访港旅客消费急跌，导致上半年经济表现差于预期。
第三季基本通胀进一步回落，从第二季的3.5%降至第三季的3.3%。随着本地成本压力持续缓和，以及环球通胀仍然温和，通胀风险在短期内应会进一步减退。
政府并将2014年基本消费物价通胀率预测，由3.5%轻微下调至3.4%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0