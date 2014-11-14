更新版 1-香港经济：第三季GDP重拾增长动力，惟受占中影响全年预估仅2.2%

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路透香港11月14日 - 香港今年第三季本地生产总值（GDP）重拾增长动力，但因“占中”对经济活动造成干扰，良好势头难以延续至第四季，预料全年实质经济增长仅2.2%，属原来预测区间的下限。

政府周五公布，第三季GDP按年增长2.7%，高于第二季1.8%的增幅。经季节性调整后，第三季GDP按季增长1.7%，较上季-0.1%明显反弹。

政府经济顾问陈李蔼伦称，环球经济在第三季持续温和复苏，在这背景下，香港整体货物出口在第三季取得进一步增长。服务输出亦恢复增长，当中，旅游服务输出的跌幅明显收窄，而随着贸易往来及跨境金融活动好转，与贸易相关的服务及金融服务输出均见改善。

内部经济方面，私人消费开支经过先前两季低速运行后，在第三季有所转强。不过，受机器及设备购置剧减所拖累，投资开支仍然疲弱，尽管楼宇及建造活动续有轻微升幅。

不过，鉴于自九月底开始的“占领行动”对经济活动造成的干扰，第三季令人相当鼓舞的良好势头或难以延续至第四季。

陈李蔼伦说，“考虑到‵占中′对经济和消费市道带来影响，短期经济有下行风险，另一方面，也考虑到第四季出口前景不太乐观。”

她指出，由于缺乏10月份的实际数据，现阶段暂时未能对“占领行动”所带来的负面影响作出评估，但相信出现经济衰退的风险不大。

现时政府预测2014年全年GDP会有2.2%的实质增长，为8月时所做预估2-3%的下限。

今年初，政府预测全年GDP增长3-4%，惟访港旅客消费急跌，导致上半年经济表现差于预期。

第三季基本通胀进一步回落，从第二季的3.5%降至第三季的3.3%。随着本地成本压力持续缓和，以及环球通胀仍然温和，通胀风险在短期内应会进一步减退。

政府并将2014年基本消费物价通胀率预测，由3.5%轻微下调至3.4%。（完）

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