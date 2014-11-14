亚洲橡胶：获利了结打压TOCOM期胶下跌，但周线仍收高2.1%

“指标期胶最终突破了204.9日圆的阻力位，过去数月里曾两次测试该水准未果。这促使投资者本周卖出以止损。”Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu说道。

“现在，我们预计期胶不会跌回190日圆，预计年末前会出现多头走势，就如过去两年曾出现的那样。但本月稍晚可能有一些基金卖盘浮现，因为这些基金明显建立了过大的多仓。”Gu表示。

亚洲的橡胶生产国将于下周开会，讨论推高胶价的举措。

Gu认为，生产国的举措可能对橡胶市场起到支撑作用，但不会成为推高价格的决定性力量。

上海期交所主力1月橡胶合约 下跌80元人民币，收报每吨12,935元。

新加坡SICOM的12月橡胶合约 最新报153.8美分，下滑2.7美分。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林)