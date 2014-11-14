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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:25 BJT

IEA月报：油价短期内难回高位，明年甚至进一步走低

“虽然有人猜测，非传统石油生产的高成本可能会使布兰特原油价格在80-90美元区间找到新的平衡点，但供需状况表明，油价下跌趋势尚未终结，”IEA表示。

IEA称，若没有新的供应面干扰，“2015年上半年价格下行压力可能会进一步加重，”。

IEA维持2015年全球石油需求增长113万桶/日的预期不变，高于2014年的五年来最低增幅68万桶，IEA称宏观经济环境料将好转。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 王洋/蔡美珍)
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