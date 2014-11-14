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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 17:48 BJT

卢比汇率：印度卢比创近一个月新低，因美元买盘强劲

路透孟买11月14日 - 印度卢比周五午后跌至近一个月新低，来自国有银行的美元需求，以及美元兑主要货币的大幅涨势令卢比承压。

美元/卢比 报61.77/78，为10月16日以来新低，也远低于收盘水平61.5450/5600。

交易员称，国有银行有大量美元买盘。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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