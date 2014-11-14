更新版 1-台湾货币市场：月内短钱充裕令短率游走低位，下周资金情势料续持稳

* 月内短钱充裕令短率游走低位

* 下周资金情势料续持稳

* 短票利率持平既有区间 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月14日 - 台湾银行间短率周五仍旧游走低位。资金调度人士表示，目前整体市场月内短钱充裕，短率持续持稳在低档区间，展望下周资金情势可望持平偏松，短率料波动不大。

交易员并指出，目前金融机构间资金需求仍显疲弱，交投较趋于淡静，短率维持在原有区间窄幅波动，一般预料本月底资金紧缩效应较为舒缓，不过下周起两周拆款即可跨月，仍须留意下周跨月资金供给及拆款利率变化。

“今天都要自己打电话去问要不要续作。”一位大型金融机构资金调度人士说。

此外，交易人士表示，月底紧缩效应料在最后一周才会趋于明显，下周资金情势料续稳中偏松，少数大型行库将视自身资金状况考虑下周起供给票券商跨月拆款资金，料令两周跨月拆款利率料微幅走扬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.385%；今日区间在0.295-0.430%，一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，同于上日收报价。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，周五发票量并未如往常的例行偏多，仍旧不足以供给银行间买票需求，令短票利率徘徊现有区间低位，下周发票量料较本周略有增加，利率则暂估波动有限。

他们并表示，今日票券商与银行承作自保短票交投以跨月天期为主，跨年短票几无成交，票券商将部分免保跨年短票以0.64-0.66%的较高利率吸引民间法人客户承作，尽量减少资金落点年底。

“钱没有看到这么远，现在没做跨年短票。”一位大型民营银行交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.58-0.59%，与上日雷同，跨月短票利率主要成交在0.60-0.61%，少数成交在0.62%，大致持平于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，较前日的0.606%微跌。

台湾央行周五公布，共发行2,781.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,779.50亿相较，存单发行余额增2亿。

下周央行存单到期总额为1兆2,691亿台币，落点分别为周一486.90亿、周二4,355.10亿、周三2,715.50亿、周四4,018.00亿及周五1,115.50亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为65亿台币，累积至周日超额准备为1,448亿台币、加计前期1%的超额准备为2,154亿台币。

**RP利率持平**

债券市场公债附买回(RP)利率周五与上日大致相同。交易商称，投信资金分配持续有些不均，但市场来自寿险及银行的资金仍补充得宜，利率持于近期水位不变。

展望下周，市场人士指出，除了时序缓步靠近月底，下周亦有部分国际债的交割，部分证券商担忧寿险走钱，已尽量避开周一至周三的寿险资金落点。不过也有交易员认为，下周整体本外币债券的发行总额尚在可控范围内，不至于影响利率走势。

〞最近在大额国际债交割的时候，有些银行也会顺势拉抬(RP)利率，虽然还没成交，但国际债交割的影响是慢慢显现。〞一位中型证券商交易员说。

交易员称，国际债的交割使得寿险和投信的资金分配连动，也常造成投信的资金分配不均，而银行自行买入宝岛债等投资后，亦少量影响游资供应，不能说对市场完全没有影响；但至少寿险目前对资金落点的安排显得较为强势，与过去可以较弹性调整不同，也会增加调度难度。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。

今日有华东 6亿台币转换公司债发行及农业金库8亿台币还本付息。

下周公司债发行落点分布如下：周二元大宝来证券10亿人民币公司债、旺矽 7亿转换公司债；周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。