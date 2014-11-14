路透专访：黑莓近期无意进军“敏感”的中国市场

黑莓在中国最困难的问题仍在于资讯安全，程守宗称资讯安全是黑莓品牌的根基。

他说若要拓展中国市场，黑莓可能需要与中国当局达成协议，如何处理当局对提供用户资料的要求，而黑莓也需要提供一定的安全性，让中国及西方国家当局都能接受。