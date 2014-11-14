路透专访：黑莓近期无意进军“敏感”的中国市场

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
程守宗表示，对于与亚洲企业合作采取开放态度，这个合作对手“必须要在业务上有可贡献之处，而非现金，因为我们手上已有30亿美元现金。”
黑莓在中国最困难的问题仍在于资讯安全，程守宗称资讯安全是黑莓品牌的根基。
他说若要拓展中国市场，黑莓可能需要与中国当局达成协议，如何处理当局对提供用户资料的要求，而黑莓也需要提供一定的安全性，让中国及西方国家当局都能接受。
他称，“我不想卷入地缘政治角力。”(完)
(编译 王颖/朱晓军/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。