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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 18:01 BJT

路透专访：黑莓近期无意进军“敏感”的中国市场

程守宗表示，对于与亚洲企业合作采取开放态度，这个合作对手“必须要在业务上有可贡献之处，而非现金，因为我们手上已有30亿美元现金。”

黑莓在中国最困难的问题仍在于资讯安全，程守宗称资讯安全是黑莓品牌的根基。

他说若要拓展中国市场，黑莓可能需要与中国当局达成协议，如何处理当局对提供用户资料的要求，而黑莓也需要提供一定的安全性，让中国及西方国家当局都能接受。

他称，“我不想卷入地缘政治角力。”(完)

(编译 王颖/朱晓军/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦)
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