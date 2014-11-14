中港证券：香港投资者可参与A股配股，内地股民暂无权参与港配股超申

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透北京11月14日 - 中国证监会周五称，中国A股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配股。香港上市公司配股申请在取得香港联交所核准后，应当将申请材料、核准文件报中国证监会。
证监会网站新闻稿称，由于技术系统原因，沪港通开通初期，对于香港上市公司供股和公开招股（公开配售），内地投资者在原股东比例内申报，暂不参加港股配股超额申报。
新闻稿表示，中港两地证监会处理沪港通下配股有关事宜将遵循对等原则、监管相互信赖原则和不显着增加上市公司额外负担原则。
新闻稿解释称，关于对方上市公司向本地投资者配股的监管问题，两地在监管内容、监管方式和监管程序等方面大体相同或相当，一方原则上不单方面额外增加其他监管要求。
同时，在不改变两地市场现行规定的基础上，上市公司继续遵守上市地的监管规定及业务规则。对于对方上市公司向本地投资者配股的，两地证监会仅在形式上依法进行监管，主要依赖于对方的监管。
对于对方上市公司向本地投资者配股的，两地证监会对上市公司提交材料的内容要求基本一致，上市公司基本无需额外制作材料。A股上市公司向香港证监会提交申请材料的内容，应与向中国证监会提交材料一致。（完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。