中国货币市场：七天回购开盘报3.01%，上日加权利率3.1210%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透上海11月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.01%，上日该期限加权平均利率为3.1210%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.01% 3.12% 3.1210%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额为11,581.76亿元，较上日的12,260.55亿元略减；其中，隔夜品种成交9,479.86亿元，上日为9,622.13亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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