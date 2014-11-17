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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.01%，上日加权利率3.1210%

路透上海11月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.01%，上日该期限加权平均利率为3.1210%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.01% 3.12% 3.1210%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额为11,581.76亿元，较上日的12,260.55亿元略减；其中，隔夜品种成交9,479.86亿元，上日为9,622.13亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校)
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