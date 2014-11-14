路透专访：中国明年GDP实际增速预计会在7%左右--专家

国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透北京11月14日 - 中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，经济调整态势不改。国家信息中心首席经济师范剑平表示，中国经济下行压力非常大，全年国内生产总值（GDP）增速可能达7.3%，而明年GDP实际增速预计会在7%左右。
范剑平在参加汤森路透2014年StarMine全球分析师评选颁奖间隙接受路透采访时表示，中国经济下行主要跟出口和房地产两大发动机降温有关，而房地产调整已形成量价双降的局面，且还将持续一段时间，但不至于崩盘，未来只会分化调整。
他并称，中国经济在年初就遇到了很大的下行压力，随后二季度开始出台了一批稳增长措施，虽然这些措施在二季度曾起到作用，但经济企稳回升的基础非常脆弱。
“在两个季度之内，中国经济出现明显回升的可能性不大，...10月份数据也验证了经济还在下行的预测。”范剑平说，预计四季度GDP增速在7.3%或7.2%，环比增速可能在1.7%。
针对有市场人士认为明年经济增速目标应该下调甚至取消，范剑平表示，明年增速目标应该下调到7%左右，和“十二五”规划目标一致起来，比较符合现在的实际情况。
“未来如果中国潜在增长率降至7%左右的话，个别季度出现低于7%的情况，大家也应该有平常心来接受。”他补充称。
不过他并不赞同取消该目标。他认为，在中国，设定宏观调控的预期目标还是有必要的，因为这不是一个调控目标，而是一个预期目标，相应的货币投放、信贷投放、固定资产投资、财政投资还是要根据这个目标做预安排，而且这对引导企业预期也有好处。
国家统计局周四公布数据显示，中国10月工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低。
**房地产量价双降态势还将持续**
今年以来固定资产投资增速一路下行，其中房地产市场低迷进而导致的开发投资疲软是总投资持续走低的主要原因。为提振低迷的房地产市场，地方政府纷纷放松限购，央行更在9月底放宽了信贷政策。
范剑平表示，今年来看，房地产市场量价“双降”的局面已经形成，且这种局面可能还会持续一段时间。
“9月底出台的信贷放松政策后，10月销售稍微收窄，但没有预想的那么好，不像开发商购置土地反响那么大，主要原因是大家都在等着降息后再买。”他说，“八折七折的胃口吊起来了，降息预期也有了，那大家就会等一等再看。”
不过他同时指出，刚需为主的中国房地产市场也不会长期“双降”，所以也不存在崩盘一说，未来市场方向是分化调整。
“2013年我国城镇化率仅53%，以消费为目的的刚性购房需求较大，房地产短期消化过大开发量后，仍然可以保持稳定增长。”他说。
数据显示，1-10月房地产开发投资同比增长12.4%，略低于1-9月12.5%的增速；房屋新开工面积同比下降5.5%；商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降7.9%。
结合此前公布的通胀数据，不断下行的通胀折射中国经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。
对于未来货币政策，范剑平认为货币政策不会大放松，除非就业出问题，否则不会降息降准。
“新的货币工具，既是数量型也是价格型。MLF（中期借贷便利）既投放了流动性，如果利率给3.5%的话，也引导了利率下行。只要不是对经济进行大的刺激，或者非得把增速提的多高，我想这种手段还会继续用。”他说。
国家主席习近平周二称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。 （完） (发稿 侯向明； 审校 沈燕/曾祥进)
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