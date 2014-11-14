欧洲汇市：英镑盘旋在14个月低点附近，英债较美债利差收窄

路透基点：汇源果汁三年期贷款规模增至2.8亿欧元左右--TRLPC
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。
这意味着英国很有可能不会是金融危机以来首个升息的发达国家，在今夏之前各界原本抱有这样的预期。美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在2015年年中升息。
亚洲盘中英镑 兑美元跌至1.5655，为去年9月以来新低，目前则是在1.5680交投，日内下跌0.2%。
“英镑走势持续不振，看来在1.5350区域之前没有太大支撑，”荷兰国际集团汇率主管Chris Turner表示。
英镑兑欧元 在四周低点0.7955英镑附近交投，尽管欧元区经济成长数据未能改变欧洲央行将必须在未来求助于量化宽松的预期。(完)
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(编译 艾茂林/张明钧; 审校 高琦)
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。