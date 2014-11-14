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债券 | 2014年 11月 14日 星期五 18:16 BJT

欧洲汇市：英镑盘旋在14个月低点附近，英债较美债利差收窄

这意味着英国很有可能不会是金融危机以来首个升息的发达国家，在今夏之前各界原本抱有这样的预期。美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在2015年年中升息。

亚洲盘中英镑 兑美元跌至1.5655，为去年9月以来新低，目前则是在1.5680交投，日内下跌0.2%。

“英镑走势持续不振，看来在1.5350区域之前没有太大支撑，”荷兰国际集团汇率主管Chris Turner表示。

英镑兑欧元 在四周低点0.7955英镑附近交投，尽管欧元区经济成长数据未能改变欧洲央行将必须在未来求助于量化宽松的预期。(完)

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(编译 艾茂林/张明钧; 审校 高琦)
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