《焦点》中国10月M2增速创七个月新低，货币政策传导受阻呼唤财政政策发力

* 10月M2增速创七个月新低，新增信贷低于预期

* 实体需求不振而金融机构风险偏好低迷

* 央行连番"放水"成效未显，宽松基调应会延续

* 货币政策传导受阻，呼唤财政政策发力

路透上海11月14日 - 中国10月金融数据令市场失望，其中新增人民币贷款明显低于预期，M2增速更创下七个月新低，结合当月疲弱的工业、投资及消费等数据，显示央行此前的连番"放水"未见明显成效，金融机构风险偏好仍低，实体经济需求依然不振。

业内人士认为，市场对降准降息呼声渐强，但暂难见到政策推向全面宽松，下调公开市场正回购利率及扩大MLF(中期借贷便利)受惠面，会是央行近阶段首选；而考虑到目前货币传导机制受阻，宽松资金更多堆积在债市等金融市场，提振经济还需财政政策配合发力，如加大政府支出及减税等。

“10月份的金融数据比预想的都要低，说明实体经济需求确实不足，这种情况在工业增加值上也得到印证。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

他认为，一方面，未来央行要进行更多的定向扶持，以改善需求，另一方面，10月财政支出同比下滑，未来需要加大支持力度。

财政部此前数据显示，10月份全国财政支出出现罕见负增长，因去年同期基数较高，且今年年内支出进度超前。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，无论是定向还是全面的宽松，货币政策都会为疲软的经济保驾护航，而后续财政政策配合发力亦是业界所盼，更多地应该在财政政策、行政放活和底层需求改造方面加强政策扶持的力度。

中金债券研究团队报告提到，数据反映实体经济融资需求仍比较疲软，加上政府财政支出不给力，导致10月份经济动能略有减弱。方向上来看，要稳定经济，传统的上杠杆刺激方式仍不可少，比如增加基建投资，但同时要加快货币流通速度，包括盘活政府存量资金、加大政府支出力度、降低利率降低储蓄的实际利率推动消费增长、降低交易环节税费等。

央行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创3月以来新低。

当月各项细项金融数据均未有明显好转，南京银行金融市场部研究主管黄艳红分析指出，针对房地产市场的政策连续出台，但个人中长期贷款未见明显增长，居民短期贷款增长不多，亦显示消费动力不强，社会融资规模仍以贷款为主，信托贷款和承兑汇票均减少，非标途径仍被堵塞，仅有企业债券融资较多一项或稍能反应社会融资成本的降低。

10月社会融资规模为6,627亿元人民币，比上年同期减少2,018亿元，10月人民币贷款在社会融资规模中占比续升至82.7%，上月则为81.6%。浏览具体分项数据，请点选

东莞银行金融市场部分析师陈龙表示，金融同业规范化管理导致金融活动收缩，社会融资总量创出2009年以来同期的新低，而新增信贷则占社融的比例超过了80%，显示表外活动迅速下降。

欲浏览中国M2及新增贷款图表，请点选: link.reuters.com/ket43w

**定向宽松暂为央行首选**

综合10月经济数据来看，中国经济增长乏力，实体需求低迷，银行放贷意愿低迷，货币宽松大多堆积在金融市场上，政策传导机制受阻，低通胀环境为进一步宽松腾出空间，市场认为降息对经济提振作用更为直接。

招商证券宏观研究主管谢亚轩指出，过去一段时间央行做了一些数量化的宽松，比如MLF等等，向银行供应了货币，但能不能传导到贷款需求，现在看还是遇到了问题，这可能还是和银行对经济的担心和对信用的担心有一定的关系。

不过货币政策短线可能不会脱离定向宽松，黄艳红指出，贷款利率下调会更直接作用于经济，但央行现在比较优先选择定量定向操作。

她分析认为，此前有传闻指央行对江浙地区的城商行进行了MLF，MLF发放层面在扩大，并且是针对特殊小微企业贷款来投放，这说明央行暂时不太想降准，而是仍然想通过额外补贴来降低银行融资成本，MLF利率定在3.50%，借此亦可以降低中小企业的融资成本，“央行在拖延降息降准这类政策出台的时机。”

中金报告也表示，未来降息等更为激进的刺激政策是否会使用，仍要观察未来几个月通胀的季调环比增速，如果通胀环比持续放缓，更大力度的利率向下引导工具可能有必要使用。