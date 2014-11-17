中港证券：沪港通首日开通，香港买卖上交所股票额度开市不久已用掉逾一半

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透香港11月17日 - 沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，09:30两地正式开市后仅几分钟，香港买卖上交所股票（沪股通）的每日额度已用去约一半，而内地买卖港交所股票（港股通）的每日额度则用了约3亿港元人民币。
香港特区行政长官梁振英出席沪港通开通仪式上表示，沪港通是提升香港金融中心地位的重大举措，增加两地股市综合实力，并增强人民币作为投资货币的角色。
沪港通标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通 总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通 总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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