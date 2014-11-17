重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月10日-14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元即期 本周累计贬值近0.13%。受创历史第三高的10月贸易顺差 数据影响，中间价大幅反弹逾两百点至七个半月高位，随后几天有所回调。周内公布的其他 经济数据显示经济寻底仍未结束，人民币走势也整体偏弱。加之国际美元高位振荡，使后市 人民币走势预期继续分化，短期存在振荡走弱的可能性。 公开市场操作: --中国央行公开市场连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续 一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密 集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。 分析人士并指出，尽管中国经济大幅下滑可能性在降低，但监管层降低融资成本仍长路 漫漫，令机构对正回购利率调降预期不减；央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便 利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强 。 债市: --银行间现券本周转向，此前空前热烈的做多热情消退，现券收益率出现明显反弹。虽然 长期来看，债市向好大趋势未改，但短期内谨慎观望情绪已在不断增加，本轮收益率调整的 幅度还有待观察。 票据: --中国票据市场当周转贴利率低位徘徊，目前转贴利率仍与资金成本接近甚至小幅倒挂， 尽管资金面尚可，信贷规模也有富余，但无利可图情况下机构收票意愿普遍淡漠；交易员预 计，若后市资金成本未出现明显降低，预计票据利率低位震荡的格局难改。 股市: --本周沪综指 累计上涨2.51%。受中港证监会宣布下周一沪港通正式开启影响，本 周初市场大涨，盘中创三年新高。但权重股上涨使A+H股估值洼地效应渐失，且消耗多方大 量资金，致后半周指数出现回调。而中小盘股票估值水平处于历史高位，估值下调压力致市 场板块间走势出现严重分化。 期市: --当周沪铜震荡温和走弱0.06%。受中国贸易数据提振，铜价周初小幅上扬，但中国宏观 经济数据显示国内消费疲弱，提升经济成长风险，拖累铜价下滑，沪铜主力合约 周 五收报47,160元。 --当周沪金震荡温和走升0.84%，但盘中一度触及两周新高。金价继续跟随美元走势而波 动，实货需求上升一度助推金价创两周新高，但受制于美国经济前景靓丽带来的美元强势以 及油价重挫，金价涨幅受到抑制。沪金主力合约 周五收报228.65元。(完) (整理 边竞/李然/李宏薇/李文科; 审校 张喜良)