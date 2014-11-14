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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油收低，受原油价格跌至四年低位拖累

路透雅加达11月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第三日下滑，因原油价格触及四年低点，导致棕榈油回吐本周稍早录得的涨幅。下周将公布出口数据，交易员保持谨慎。

一家外国的商品经纪商交易员表示：“原油的低迷增添了短期技术面的压力。”

布兰特原油期货周五持于每桶78美元下方，接近四年低位，因担忧供应过剩，以及石油输出国组织(OPEC)是否减产存在不确定性。

其它油籽市场和马币汇价传递出的不一致信号，令投资者不确定价格的走势，并等待周一公布的马来西亚11月上半月出口数据，以判断外部需求状况。

“我们在期待新的交投诱因，”另一位交易员说。

马来西亚指标1月棕榈油合约 收盘下跌1.2%，至每吨2,204马币(林吉特)。本周录得0.4%的微小涨幅。

总成交量为45,953口，高于35,000口的均值。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 张涛)
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