马来西亚期市：棕榈油收低，受原油价格跌至四年低位拖累

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透雅加达11月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第三日下滑，因原油价格触及四年低点，导致棕榈油回吐本周稍早录得的涨幅。下周将公布出口数据，交易员保持谨慎。
一家外国的商品经纪商交易员表示：“原油的低迷增添了短期技术面的压力。”
布兰特原油期货周五持于每桶78美元下方，接近四年低位，因担忧供应过剩，以及石油输出国组织(OPEC)是否减产存在不确定性。
其它油籽市场和马币汇价传递出的不一致信号，令投资者不确定价格的走势，并等待周一公布的马来西亚11月上半月出口数据，以判断外部需求状况。
“我们在期待新的交投诱因，”另一位交易员说。
马来西亚指标1月棕榈油合约 收盘下跌1.2%，至每吨2,204马币(林吉特)。本周录得0.4%的微小涨幅。
总成交量为45,953口，高于35,000口的均值。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 张涛)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。