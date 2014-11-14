《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月14日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透香港11月14日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间19:02时,1港元=0.79034人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.83 6.01 1.86 南玻 7.99 5.68 1.78 深康佳 6.24 3.43 2.30 ST中华 7.86 3.93 2.53 ST中冠 15.38 8.41 2.31 深深宝 8.29 7.00 1.50 深华发 8.03 3.80 2.67 深赤湾 15.70 13.03 1.52 招商地产 13.47 12.95 1.32 特力 11.87 7.43 2.02 飞亚达 9.45 6.99 1.71 一致药业 45.30 38.40 1.49 深深房 5.74 3.38 2.15 ST盛润 7.93 6.08 1.65 深南电 5.86 3.19 2.32 深纺织 9.72 6.51 1.89 方大集团 10.53 4.92 2.71 深国商 15.60 8.93 2.21 深赛格 5.73 3.44 2.11 宝石 7.60 6.48 1.48 小天鹅 11.68 11.68 1.27 粤高速 4.15 3.05 1.72 晨鸣纸业 5.02 3.91 1.62 ST珠江 7.13 5.47 1.65 美菱电器 5.68 5.08 1.41 大冷股份 10.88 7.16 1.92 粤电力 5.70 5.16 1.40 佛山照明 10.56 7.10 1.88 江铃汽车 29.68 30.34 1.24 沙隆达 13.04 9.25 1.78 苏常柴 8.84 5.17 2.16 威孚高科 26.50 29.86 1.12 古井贡酒 26.28 21.00 1.58 ST东海 7.48 6.02 1.57 长安汽车 14.06 16.75 1.06 京东方 2.66 2.57 1.31 鲁泰 9.23 9.84 1.19 本钢板材 5.01 2.85 2.22 张裕 29.68 23.55 1.59 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。