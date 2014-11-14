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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 19:29 BJT

东南亚股市：区间波动，受中国经济放缓和油价下跌压制

路透11月14日 - 东南亚股市周五呈现区间波动走势，此前有新迹象显示中国经济放缓，而且油价下滑也拖累该地区的能源类股。

对中国经济放缓的担忧也施压市场人气，之前的数据显示10月中国工业增速下滑，投资增速触及近13年低点。

马来西亚股市 小跌0.1%，之前官方数据显示该国第三季经济增速创下今年最慢。

辉立证券资深策略师Teerada Charnyingyong表示，泰国投资者在等待买入股票的催化剂。

“投资者将观测下周公布的第三季(泰国)GDP数据，因有投资者担心本土经济的复苏弱于预期。外国投资者即将进入假日季，所以本土机构将在年底前主导市场。”

越南股市 连续第二日下滑，投资者在近期股市上涨后卖出。该国指标股指下跌0.5%，表现弱于其它周边市场。

美国原油期货徘徊在约四年低点附近，前一日录得3.9%的巨大跌幅。

在新加坡市场，吉宝企业 和Sembcorp Industries Ltd 分别下滑1.8%和1.4%，因油价下滑或将给两家公司的海外附属公司构成负面影响。

泰国油企PTT 和PTT Exploration and Production 分别下滑1.3%和1.4%。

新加坡 和菲律宾股市 均收高0.3%。

汤森路透数据显示，外资在印尼股市卖超1,863万美元。马来西亚股市今日则有1,200万美元的外资流入。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.70 -0.97 -0.23 +9.10 388.37

新加坡 3315.67 10.74 +0.32 +4.68 3167.43

马来西亚 1813.79 -2.02 -0.11 -2.85 1866.96

泰国 1575.88 -1.33 -0.08 +21.34 1298.71

印尼 5049.49 0.82 +0.02 +18.14 4274.18

菲律宾 7217.34 18.71 +0.26 +22.54 5889.83

越南 600.36 -2.80 -0.46 +18.97 504.63

(完)

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