东南亚股市：区间波动，受中国经济放缓和油价下跌压制

更新版 1-中国汇市：美指走低人民币小幅收升，实需购汇难撼监管维稳决心

* 人民币小幅收升，因欧元上涨压低美元指数 * 中间价或启动过滤机制，监管维稳意图明显 * 实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性 * 结售汇数据对汇市影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。 他们并表示，月中实需客盘购汇仍较多，大行适度提供美元流动性。而外管局最新公布的3月结售汇数据整体向好，结合近期监管放松管制举措，预计4月数据也或继续趋于平衡，资金外流压力有望进一步缓解，但数据对汇市影响不大。 “最近市场行情比较清淡，没有趋势性的交易机会。这几天就是因为英国提前大选，英镑大幅上行，欧元走高，美元就下来了。”一中资行交易员称，“今天人民币升了一点，就是因为欧元上美指下。” 另位中资行交易员表示，近期的实需还是蛮多，美元兑人民币6.89上方阻力还依然很明