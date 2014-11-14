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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 19:42 BJT

日本经济：若推迟消费税上调，需采取措施防止市场下滑--经济财政大臣

路透东京11月14日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，如果明年推迟上调消费税，将需要采取措施防止日本金融市场下跌。

甘利明还表示，如果推迟消费税上调，政府将做出更多努力以鼓励企业拿出更多获利来增加员工薪资。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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