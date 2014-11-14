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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 19:48 BJT

国际油市：亚洲380-CST燃料油升水持于逾两年高点

路透新加坡11月14日 - 船用燃料油较船货升水周五继续上涨，持于逾两年高位，因交易商消化了信贷风险且保持谨慎，以防交易对手受累于丹麦宝运石油破产影响。

路透数据显示，380-cst船用燃料油较船货升水涨0.64美元，至每吨14.66美元。

全球原先最大船用燃料油供应商丹麦宝运石油(OW Bunker) 破产后，导致新加坡市场呈现一种特性，即在船上交货的燃料油价格目前低于油罐交货的燃料油价格。

交易商称，主要油企BP、皇家荷兰/壳牌石油集团、嘉能可、维多及兴隆由于信贷额度较高及财务状况良好，可能将扩大他们的市场份额，但供应链上的小型企业易受冲击。

燃料油成本上涨已推动船东避开新加坡市场，到香港等亚洲其他地区寻求燃料油。

现货市场有一笔交易达成。嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，每吨较11月底新加坡平均现货价升水2美元，付运期为12月10-14日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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