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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 20:09 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因需求迟滞

路透新加坡11月14日 - 亚洲12月柴油裂解价差周五下跌1.1%，至每桶16.68美元，因需求迟滞。

交易商称，柴油裂解价差原本应该更低，但由于受原油价格下跌支撑，而没有跌得更多。

“考虑到过去几个月裂解价差降至每桶12至14美元，当前在16美元上方并不太差，炼厂更满意的水准介于18至20美元，”新加坡一交易商称。

目前市场关注台塑的柴油和航煤定期合同，了解谈判的交易人士称，这些合同还没有完全最终敲定。

台塑将2015年的500ppm柴油出售合同目标价下调至每桶较新加坡报价贴水0.50至0.75美元，低于此前的0.50至0.60美元。

交易商称，台塑应该非常接近达成交易，因为买家的意向是最多每桶贴水达0.80美元。

SK能源以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，向壳牌国际东方贸易公司卖出15万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月4-8日。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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