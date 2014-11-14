国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因需求迟滞

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透新加坡11月14日 - 亚洲12月柴油裂解价差周五下跌1.1%，至每桶16.68美元，因需求迟滞。
交易商称，柴油裂解价差原本应该更低，但由于受原油价格下跌支撑，而没有跌得更多。
“考虑到过去几个月裂解价差降至每桶12至14美元，当前在16美元上方并不太差，炼厂更满意的水准介于18至20美元，”新加坡一交易商称。
目前市场关注台塑的柴油和航煤定期合同，了解谈判的交易人士称，这些合同还没有完全最终敲定。
台塑将2015年的500ppm柴油出售合同目标价下调至每桶较新加坡报价贴水0.50至0.75美元，低于此前的0.50至0.60美元。
交易商称，台塑应该非常接近达成交易，因为买家的意向是最多每桶贴水达0.80美元。
SK能源以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，向壳牌国际东方贸易公司卖出15万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月4-8日。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。