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货币新闻 | 2014年 11月 15日 星期六 00:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运费下滑

路透11月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因较大型船舶获利下降。

乾散货运价指数下跌8点，或0.63%，报1,256点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降41点，或1.38%，至2,931点。日均获利下跌88美元，报21,113美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌23点，或2%，报1,089点。日均获利回落192美元，至8,718美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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