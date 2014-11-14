拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受Petrobras贪污丑闻拖累

路透里约热内卢11月14日 - 巴西国有石油公司Petrobras(Petrobras)的贪污丑闻周五向巴西雷亚尔施压，Petrobras表示，将推迟发布季度业绩，以有更多时间调查贪污指控。

Petrobras丑闻升级。巴西联邦警察表示，正调查Petrobras和其七家服务供应商的合约，这些合约价值以十亿雷亚尔计。周五早上，数十名公司高管被拘捕接受调查，其中包括一名Petrobras前董事。

Petrobras的消息进一步打击市场人气，市场信心本已因近期连任的总统罗塞夫的经济政策不确定性而受到抑压。

许多投资者买入美元，寻求避险。巴西雷亚尔兑美元连跌第四日，下滑1.36%，至2.6289日内低位，此为2005年4月来最低。

之后雷亚尔缩减跌幅，最新报2.6084，跌0.6%，因巴西央行表示，央行在周一将12月初到期的货币互换合约展期步伐扩大。这些货币互换合约是衍生合约，可让投资者保护汇率下跌。

本周，雷亚尔兑美元势将录得1.6%的跌幅。