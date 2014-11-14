拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受Petrobras贪污丑闻拖累

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透里约热内卢11月14日 - 巴西国有石油公司Petrobras(Petrobras)的贪污丑闻周五向巴西雷亚尔施压，Petrobras表示，将推迟发布季度业绩，以有更多时间调查贪污指控。
Petrobras丑闻升级。巴西联邦警察表示，正调查Petrobras和其七家服务供应商的合约，这些合约价值以十亿雷亚尔计。周五早上，数十名公司高管被拘捕接受调查，其中包括一名Petrobras前董事。
Petrobras的消息进一步打击市场人气，市场信心本已因近期连任的总统罗塞夫的经济政策不确定性而受到抑压。
许多投资者买入美元，寻求避险。巴西雷亚尔兑美元连跌第四日，下滑1.36%，至2.6289日内低位，此为2005年4月来最低。
之后雷亚尔缩减跌幅，最新报2.6084，跌0.6%，因巴西央行表示，央行在周一将12月初到期的货币互换合约展期步伐扩大。这些货币互换合约是衍生合约，可让投资者保护汇率下跌。
本周，雷亚尔兑美元势将录得1.6%的跌幅。
其他拉美货币多数下跌，但墨西哥披索兑美元 上涨0.6%，之前墨西哥央行对汇率下跌带来通胀表达了忧虑。(完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。