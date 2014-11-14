金属期市：期铜因美国数据强劲由跌转升，期铝下跌

* 美国消费者信心升至逾七年高位
* 欧元区经济成长数据好于预期
* 期铝受压，此前期铝未能突破趋势线
路透伦敦11月14日 - 期铜价格周五上涨，因美国和欧洲经济数据好于预期，缓和对全球经济增长放缓的担忧，促使一些看空的投机者回补空头。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.8%，报每吨6,705美元，从6,601美元日内低位反弹。本周期铜下跌0.2%，为一个月来首周下跌。
“期铜反弹是在美国数据公布后，今日市场有些作空，”一伦敦金属交易商说。
美国零售商报告10月销售强劲，表明美国人消费热情高涨，可能支持经济继续强劲增长。周五公布的另一项数据显示，消费者信心本月攀升至逾七年高位，进一步表明支出前景良好，预示着今年的假日购物季将会有不俗的表现。
欧元区第三季经济增长较预期强劲，法国经济增长优于预期，德国勉力避开了经济衰退。
美元上涨，限制了金属的升幅，尽管美元脱离日内高位。
期铜周五早盘下跌，因全球最大金属消费国中国经济数据疲弱，令人担心需求前景。
中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创出七个月来新低。
中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。
期铝和期锡收低，并没有和其他金属一起攀升。期铝 收跌1%，报2,022美元，本周下跌1.6%，为10月初来最大周度跌幅。
“期铝受压，之前期铝没有升穿重要的趋势线阻力位，”Standard Bank分析师Leon Westgate在报告中说。
期锡 下滑0.6%，收报每吨19,750美元。期锌 收升0.3%，报2,258美元。期镍 攀升1.2%，报15,580美元。期铅 收盘没有成交，买价最后报2,035美元，上升0.8%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)