欧洲股市：下滑，诺基亚利润率目标令人失望股价重挫

* FTSEurofirst 300指数下滑0.2%，回吐周四升幅

* 购并臆测带动近期受创的石油服务类股

路透巴黎11月14日 - 欧洲股市周五下滑，回吐了昨日多数升幅，对中国经济成长步幅的担忧拖累金属价格一度走软，打压矿业股的表现。

电信设备生产商诺基亚 重挫5.5%，交易商指因该公司更新的利润率目标令人失望。

FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,344.26点。

矿业巨擘英美资源集团 下滑0.4%，必和必拓 跌0.3%，受铜价一度下滑拖累。STOXX 600基本资源类股 在过去四个月大跌15%。

欧股盘初小涨，因德国联邦统计局公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。 法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。

“整体而言，欧洲经济环境仍低迷，我们在展望企业业绩前景时必须极度谨慎。”Cholet Dupont策略师Vincent Guenzi表示。

近期受创的石油服务企业股逆市大涨，受购并臆测刺激。Fugro 暴涨21%，CGG 收高2.6%。