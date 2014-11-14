欧洲股市：下滑，诺基亚利润率目标令人失望股价重挫

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数下滑0.2%，回吐周四升幅
* 购并臆测带动近期受创的石油服务类股
路透巴黎11月14日 - 欧洲股市周五下滑，回吐了昨日多数升幅，对中国经济成长步幅的担忧拖累金属价格一度走软，打压矿业股的表现。
电信设备生产商诺基亚 重挫5.5%，交易商指因该公司更新的利润率目标令人失望。
FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,344.26点。
矿业巨擘英美资源集团 下滑0.4%，必和必拓 跌0.3%，受铜价一度下滑拖累。STOXX 600基本资源类股 在过去四个月大跌15%。
欧股盘初小涨，因德国联邦统计局公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。 法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。
“整体而言，欧洲经济环境仍低迷，我们在展望企业业绩前景时必须极度谨慎。”Cholet Dupont策略师Vincent Guenzi表示。
近期受创的石油服务企业股逆市大涨，受购并臆测刺激。Fugro 暴涨21%，CGG 收高2.6%。
英国富时100指数 收高0.29%，报6,654.37点；德国DAX指数 收升0.05%，报9,252.94点；法国CAC指数 收涨0.35%，报4,202.46点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。