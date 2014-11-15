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亚洲 | 2014年 11月 15日 星期六 19:47 BJT

中国个股：中国建筑拟发3亿股优先股，募资总额不超过300亿元人民币

路透上海7月28日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周五晚间公布，拟发行优先股总数不超过3亿股，募资总额不超过人民币300亿元。

刊登在上海证券交易所的公告并称，本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。

本次发行的优先股的赎回权为公司所有。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。

资金使用方面，拟将募集资金48.3亿元用于4个基础设施及其他投资项目，东湖通道项目；郑州至登封快速通道改建项目；福州海峡奥林匹克体育中心项目；杭州国际博览中心项目。

此外，公司拟将本次募集资金约176.7亿元用于补充境内外重大工程承包项目营运资金。

中国建筑周五收报4.0元，过去一个月涨逾15.6%。(完)

浏览公告详情，请点击上证所公告 here (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
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