中国个股：中国建筑拟发3亿股优先股，募资总额不超过300亿元人民币

更正-日股业绩：佳能上调全年获利预估，受收购东芝医疗业务提振
路透东京4月26日 - 日本相机和打印机生产商佳能周三上调全年营业利润预估，之前公布的第一季业绩表现强劲，受去年从东芝收购的医疗设备业务的获利提振。
路透上海7月28日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周五晚间公布，拟发行优先股总数不超过3亿股，募资总额不超过人民币300亿元。
刊登在上海证券交易所的公告并称，本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
本次发行的优先股的赎回权为公司所有。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
资金使用方面，拟将募集资金48.3亿元用于4个基础设施及其他投资项目，东湖通道项目；郑州至登封快速通道改建项目；福州海峡奥林匹克体育中心项目；杭州国际博览中心项目。
此外，公司拟将本次募集资金约176.7亿元用于补充境内外重大工程承包项目营运资金。
中国建筑周五收报4.0元，过去一个月涨逾15.6%。(完)
浏览公告详情，请点击上证所公告 here (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
路透东京4月26日 - 日本相机和打印机生产商佳能周三上调全年营业利润预估，之前公布的第一季业绩表现强劲，受去年从东芝收购的医疗设备业务的获利提振。
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。