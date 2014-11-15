中国政策：加快推进价格改革让市场定价，实施普遍性降费--国务院

路透北京11月15日 - 中国国务院总理李克强周六主持召开国务院常务会议，部署加快推进价格改革，更大程度让市场定价；决定实施普遍性降费，进一步为企业特别是小微企业减负添力。

会议指出，价格改革牵一发而动全身，是推进市场化改革和政府职能转变的重要内容。缩小政府定价范围，实行公开透明的市场化定价，有利于维护生产者和消费者合法权益，以合理的价格信号促进市场竞争，破除垄断，撬动社会资本投资，以结构性改革的成效推动转方式、惠民生。

会议确定，要充分考虑竞争条件和对市场、社会的影响，以逐步有序的方式，改革能源、交通、环保等价格形成机制，疏导价格矛盾，稳步放开与居民生活没有直接关系的绝大部分专业服务价格。要抓紧制定价格改革方案，做到统筹配套，成熟一项、推出一项。同时要完善监管措施，维护良好价格秩序。

会议强调，大力减轻企业特别是小微企业负担，降低大众创业成本，加快万众创新步伐，要在着力落实好定向减税政策的同时，实施普遍性降费。

会议决定，凡没有法律法规依据或未经批准设立的行政事业性收费和政府性基金项目，一律取消；对收费标准超成本的要切实降低；对确需保留的补偿非普遍性公共服务成本的收费，严格实行收支两条线管理。

同时，减免涉及小微企业、养老、医疗和高校毕业生就业等的收费和基金。自2015年1月1日起，一是取消或暂停征收依法合规设立、但属于政府提供普遍公共服务或体现一般性管理职能的收费，包括企业、个体工商户注册登记费等12项收费。

二是对小微企业免征组织机构代码证书费等42项行政事业性收费。明年1月1日至2017年底，对月销售额或营业额不超过3万元的小微企业，自登记注册之日起3年内免征教育费附加、文化事业建设费等5项政府性基金。

三是对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数不超过20人的小微企业，自登记注册之日起3年内免征残疾人就业保障金。

四是对养老和医疗服务机构建设减免土地复垦费、房屋所有权登记费等7项收费。继续对自主择业创业高校毕业生、登记失业人员、残疾人和复转军人，免收管理、登记和证照类行政事业性收费。实施上述措施，每年将减轻企业和个人负担400多亿元。

会议要求，要进一步提高收费政策的透明度，对保留的行政事业性收费、政府性基金和实施政府定价或指导价的经营服务性收费，实行目录清单管理，实时对外公开，清单外的收费一律取消。