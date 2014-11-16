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亚洲 | 2014年 11月 16日 星期日 09:15 BJT

全球汇市：投机客减持美元净多头仓位--CFTC/路透

路透11月14日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元净多头仓位。

11月11日止当周，美元净多仓下降至439.9亿美元，此前一周为443.8亿美元。这是美元多仓连续第六周触及至少400亿美元，显示对美国经济前景的乐观信心。

最近一周投机客亦减持欧元空头仓位，净空仓由前一周所及的2012年6月以来最高水准179,021口减至163,893口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 47,271 37,917

空头仓位 129,834 109,568

净仓位 -82,563 -71,651

欧元(125,000欧元为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 60,454 59,566

空头仓位 224,347 238,587

净仓位 -163,893 -179,021

英镑(62,500英镑为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 40,661 43,289

空头仓位 53,552 50,751

净仓位 -12,891 -7,462

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 8,752 7,844

空头仓位 31,427 28,065

净仓位 -22,675 -20,221

加元(100,000加元为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 32,668 29,627

空头仓位 54,514 49,042

净仓位 -21,846 -19,415

澳元(100,000澳元为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 12,896 14,595

空头仓位 50,923 52,863

净仓位 -38,027 -38,268

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月11日当周 前一周

多头仓位 9,244 9,737

空头仓位 10,233 13,846

净仓位 　-989 -4,109 (完)

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