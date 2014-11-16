美国股市：对冲基金第三季大量买入阿里巴巴股票

路透纽约11月14日 - 据周五的监管文件显示，对冲基金第三季大量买入阿里巴巴股票，使得阿里巴巴股票成为美国部分最大投资者最常买入的股票之一。

新买入阿里巴巴股票的机构投资者包括投资大鳄索罗斯创立的对冲基金公司索罗斯基金管理公司，Barry Rosenstein掌管的、规模110亿美元的对冲基金Jana Partners，还有Janus Capital Management、Tiger Management、Louis Bacon的Moore Capital Management、John Paulson掌管的Paulson & Co、David Tepper麾下的Appaloosa Management、Dan Loeb的Third Point、Viking Global Investors LP、以及Leon Cooperman的Omega Advisors。

阿里巴巴9月底IPO的价格为68美元，目前已涨至约115美元。

十家对冲基金买入阿里巴巴股票的情况如下：Viking Global买入1,140万股，价值10亿美元；索罗斯基金管理公司买入440万股；Paulson & Co买入190万股；Third Point买入720万股；Janus Capital Management买入346.4万股；由影响力最大的对冲基金经理人Julian Robertson掌舵的Tiger Management买入121.6万股，据周五监管文件，阿里巴巴股票是Tiger单一持仓最大的个股。此外，Moore Capital买入152万股，Omega Advisors买入41万股、Jana买入30万股、Appaloosa买入72.5万股。

Jana、索罗斯、Paulson和Appaloosa均拒绝置评。Viking、Janus、Tiger Management、Moore、Omega和Third Point没有立即回覆置评要求。阿里巴巴没有立即回覆征求意见的要求。

许多公司大肆宣扬风光上市后股票走势磕绊挣扎，但阿里巴巴股价却一路上扬。

Morgan Creek资产管理公司的主管Mark Yusko上月对路透表示，阿里巴巴股价有望在未来三年翻一倍多，阿里巴巴市值有可能因此超过苹果。

Yusko称，Morgan Creek稳步敲入阿里巴巴股票，在其上市前和上市后都有买入。

周五的13F监管文件能让人一窥部分全球最大投资者的策略。但能看到的情况有限。文件体现的是前个季度的情况，且没有披露空头仓位情况。