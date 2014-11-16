更新版 1-美国经济：圣路易斯联储总裁称通胀预期未能给低利率提供依据

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路透圣路易斯11月14日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德坚持其对于明年第一季升息的预测，认为通胀反弹、就业数据强劲和油价偏低推动美国经济走强。

布拉德上月还建议美国联邦储备理事会(美联储/FED)停止购债计划，因通胀预期在下降。

但他周五表示，通胀预期自10月中旬以来已经反弹，因投资者看到了美国经济数据强劲的事实。

布拉德指出，他预期今年下半年通胀将朝联储2%的目标迈进，而明年则可望超过2%的目标。布拉德今年在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

“尽管低通胀或暗示政策利率可稍低于正常水平，但还不足以成为将利率保持在近零水平的合理根据。”布拉德在为圣路易斯商会活动准备的讲稿中指出。

布拉德并表示，他并不认为薪资增加是美联储当前估算通胀压力的重要因素，称那只是滞后指标。

布拉德算是政策强硬派。他周五表示经济模型显示，美联储一年前就应升息了，称10月中旬之前通胀预期下降，部分是因全球市场押注欧洲经济更趋疲软且全球可能陷入衰退。

但他指出，欧洲经济趋软的忧虑言过其实了。

“我认为市场反映的是全球性经济衰退。如果全球市场设法告诉你一些什么事，或许你应该倾听一下。”他周五在发表评论后告诉记者。“但那个题材渐渐淡去。强劲的美国数据说服市场，我们没有迈向全球性的衰退。”

被问及他的顾虑时，布拉德表示担心资产价格泡沫，并说美联储减少这类泡沫的能力还有待考验。

布拉德称，尽管美国经济已有稳固根基，但类似持续低利率、通缩和增长低迷等日本经历的威胁始终挥之不去。