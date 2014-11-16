CFTC报告：NYMEX原油期货11月11日持仓报告(表)

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透11月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,509,371口)
442,119 165,287 488,816 500,755 790,156 1431690 1444259 77,681 65,112
较11月4日变动(未平仓合约：增加10,635口)
6,470 -1,830 5,784 -4,979 4,969 7,275 8,923 3,360 1,712
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.3 11.0 32.4 33.2 52.4 94.9 95.7 5.1 4.3
各类交易商数量(总计为340家)
114 103 141 93 101 280 288(完) (编译 张若琪 审校 白云)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。