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市场报道 | 2014年 11月 16日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月11日持仓报告(表)

路透11月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,509,371口)

442,119 165,287 488,816 500,755 790,156 1431690 1444259 77,681 65,112

较11月4日变动(未平仓合约：增加10,635口)

6,470 -1,830 5,784 -4,979 4,969 7,275 8,923 3,360 1,712

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 11.0 32.4 33.2 52.4 94.9 95.7 5.1 4.3

各类交易商数量(总计为340家)

114 103 141 93 101 280 288(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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