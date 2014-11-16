《美国重要政经日程》--11月17日

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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1415 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布10月工业生产数据
1600 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1600 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
1700 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨数据
2100 - 农业部发布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。