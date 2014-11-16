《一周经济焦点》欧洲经济步履蹒跚，成为关注焦点

全球对中国商品需求放慢的同时，中国制造业的成本也上升，促使部分企业转向越南等成本更低的邻国。

中国政府试图通过部分放宽对房地产市场的限制，来防止经济大幅减速。中国经济有可能创24年来最慢增速。

比如，之前北京等城市对购买第二套房实施限制，以限制房价快速上涨。北京一套两居室的售价可达100万美元。本周初中国公布房价数据时，可能证实房价涨势在进一步放缓。

欧洲的黯淡状况以及中国经济的不稳定势头，让一些分析师觉得，全球必须要去适应更简朴的生活标准。

即便在复苏相对强劲的国家，比如美国和英国，许多人几乎都没觉察到复苏和衰退之间有何不同，因为他们的收入仍保持低位。

“要求娴熟技术的高薪工种以及低技能低薪工作之间的差距愈发明显，”Resolution Foundation首席分析师Matthew Whittaker表示。“英国经济复苏的同时薪资却下降。”

英国将于11月18日公布通胀数据，可能显示通胀率持于9月所及的五年低点附近。

一些分析师目前认为，低通胀或者没有通胀已经成为新常态。

“你看日本、美国和中国，他们都没有通胀，”咨询机构G+ Economics的Lena Komileva表示。“我们必须大幅下调对经济成长的预期。”(完)