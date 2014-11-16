《综述》G20承诺促增长和应对气候变化，俄罗斯因乌克兰问题被孤立

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
**俄罗斯可能面临进一步制裁**
西方国家针对俄罗斯的石油和银行等行业进行制裁，与普京关系密切的人亦在制裁名单上，导致该国经济承受严重冲击。而与此同时，油价下跌严重挤压了该国预算，卢布在金融市场上也大幅贬值。
“目前我们所实施的制裁是卓有成效的，”奥巴马在峰会后表示。“我们保留这一能力，我们会经常检视这一机制，以便在必要时施加额外的压力。”
当日稍早，奥巴马、澳洲总理艾保德(Tony Abbott)和日本首相安倍晋三结成反对俄罗斯的联盟，誓言将阻止其所谓的俄罗斯动摇乌克兰东部的企图。
包括德国总理梅克尔在内的欧洲领导人还警告称，俄罗斯若不停止对乌克兰亲俄分裂武装的支持，可能面临进一步制裁。
欧盟成员国外长周一将开会讨论下一步举措，包括是否对俄罗斯实行额外制裁。(完)
(编译 白云/王丽鑫/许娜/郑茵 审校 徐文焰/张若琪/李爽)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。