《美国上市公司业绩公布日程表》--11月17日至11月24日

加拿大股市：下滑，因能源股走软及地缘政治不确定性拖累
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
汤森路透11月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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11月17日 AMC Q4 2014 安捷伦科技
11月17日 AMC Q4 2014 Jacobs Engineering Group Inc
11月17日 13:00 Q4 2014 Tyson Foods
11月17日 AMC Q3 2015 Urban Outfitters Inc
11月18日 BMO Q3 2014 家得宝(Home Depot)
11月18日 BMO Q2 2015 美敦力(Medtronic)
11月18日 AMC Q3 2014 PetSmart Inc
11月18日 BMO Q3 2015 The TJX Companies, Inc.
11月19日 AMC Q3 2015 Salesforce.com Inc
11月19日 AMC Q4 2014 Keurig Green Mountain Inc
11月19日 AMC Q3 2014 L Brands Inc
11月19日 BMO Q3 2014 Lowe's Companies Inc
11月19日 BMO Q4 2014 Mallinckrodt Plc
11月19日 BMO Q2 2015 J M Smucker Co
11月19日 BMO Q3 2014 史泰博(Staples)
11月19日 BMO Q3 2014 Target Corp
11月20日 AMC Q3 2015 欧特克(Autodesk)
11月20日 BMO Q3 2015 百思买(Best Buy)
11月20日 BMO Q3 2014 Dollar Tree Inc
11月20日 AMC Q3 2014 GameStop Corp
11月20日 21:00 Q3 2014 Gap Inc
11月20日 AMC Q1 2015 Intuit Inc
11月20日 BMO Q2 2015 Patterson Companies Inc
11月20日 AMC Q3 2014 Ross Stores, Inc.
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
10大类股中有七种收低，占指数权重近22%的能源股下挫0.9%，占指数权重逾三分之一的金融股跌0.5%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
路透4月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。