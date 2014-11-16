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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 07:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月17日至11月24日

汤森路透11月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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11月17日 AMC Q4 2014 安捷伦科技

11月17日 AMC Q4 2014 Jacobs Engineering Group Inc

11月17日 13:00 Q4 2014 Tyson Foods

11月17日 AMC Q3 2015 Urban Outfitters Inc

11月18日 BMO Q3 2014 家得宝(Home Depot)

11月18日 BMO Q2 2015 美敦力(Medtronic)

11月18日 AMC Q3 2014 PetSmart Inc

11月18日 BMO Q3 2015 The TJX Companies, Inc.

11月19日 AMC Q3 2015 Salesforce.com Inc

11月19日 AMC Q4 2014 Keurig Green Mountain Inc

11月19日 AMC Q3 2014 L Brands Inc

11月19日 BMO Q3 2014 Lowe's Companies Inc

11月19日 BMO Q4 2014 Mallinckrodt Plc

11月19日 BMO Q2 2015 J M Smucker Co

11月19日 BMO Q3 2014 史泰博(Staples)

11月19日 BMO Q3 2014 Target Corp

11月20日 AMC Q3 2015 欧特克(Autodesk)

11月20日 BMO Q3 2015 百思买(Best Buy)

11月20日 BMO Q3 2014 Dollar Tree Inc

11月20日 AMC Q3 2014 GameStop Corp

11月20日 21:00 Q3 2014 Gap Inc

11月20日 AMC Q1 2015 Intuit Inc

11月20日 BMO Q2 2015 Patterson Companies Inc

11月20日 AMC Q3 2014 Ross Stores, Inc.

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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